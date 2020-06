Camion della nettezza urbana fa cadere un anziano ciclista che finisce in ospedale

Potrebbe esserci un sorpasso troppo stretto all'origine dell'incidente stradale che si è verificato venerdì mattina verso le 7.45 all'incrocio tra via Roma e via Cabasadonne a Terrassa Padovana. Lo scontro ha visti coinvolti un camion della nettezza urbana della società Sesa guidato da un uomo di 54 anni residente a Granze e un anziano in sella alla sua bicicletta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica

Stando alla dinamica ricostruita dagli agenti della polizia stradale di Piove di Sacco il camioncino, nell'affrontare un sorpasso, ha avuto un contatto lieve con l'uomo di 85 anni del posto, che nonostante la bassa velocità ha perso l'equilibrio ed è caduto. Il pensionato è stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasferito a Schiavonia: la prognosi non è ancora stata sciolta ma le sue condizioni al momento non destano preoccupazione. Il cinquantaquattrenne alla guida del camion è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito negativo.