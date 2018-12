Perde il controllo dell'auto e fa cadere la paratia del ponte: disagi sulla linea ferroviaria sottostante

A dir poco rocambolesco: incidente stradale notturno con conseguenze anche per la circolazione ferroviaria causa caduta di una paratia del cavalcavia.

La dinamica

È successo alle ore 4 circa della notte tra venerdì 21 e sabato 22 dicembre ad Abano Terme, in via Giusti: un 25enne ha perso il controllo della sua Skoda Octavia mentre percorreva il cavalcavia, andando a sbattere contro delle paratie. Una di queste, dopo l'urto, è caduta sulla linea ferroviaria sottostante (usata dai treni che percorrono la tratta Padova-Bologna), causando l'interruzione della circolazione di tutti i mezzi su rotaia. La situazione è tornata alla normalita alle ore 5.30, quando la paratia è stata rimossa dai binari, mentre il guidatore non è stato né multato né denunciato in quanto l'alcoltest ha dato esito negativo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Abano Terme, guidati dal tenente colonnello Marco Turrini.