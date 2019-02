Scontro tra auto sulla strada provinciale: Bmw completamente distrutta dalle fiamme, due feriti

Sembra sia colpa di una mancata precedenza. Dall'esito nefasto: scontro tra due auto, una delle quali è stata completamente distrutta dalle fiamme a causa di una fuoriuscita di carburante.

I fatti

È successo alle ore 21 di venerdì 15 febbraio a Vigonza, all'incrocio tra la strada provinciale 49 via Barbariga e via Taliercio: i carabinieri di Cadoneghe sono intervenuti per l'incidente trauna Bmw condotta da un giovane 20enne del luogo e una Volkswagen Golf con a bordo una coppia del Veneziano, trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale S. Antonio e dimessi con prognosi di pochi giorni. Lesioni lievi, invece, per il proprietario della Bmw, che ha visto la sua auto venire avvolta dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco. I militari dell'Arma stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.

(Foto tratte dal gruppo Facebook "Pianiga sicura")