Violentissimo schianto nella Bassa: tre feriti di cui uno elitrasportato in ospedale

Uno scontro violentissimo, che ha portato al ferimento di tre persone di cui una elitrasportata all'ospedale: questo il bilancio dell'incidente stradale occorso nella Bassa Padovana.

I fatti

È successo alle ore 11.30 circa di mercoledì 20 febbraio a Casale di Scodosia, lungo la strada provinciale 18 all'incrocio tra via Nuova e via Colmelli Gorna: i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra un autocarro e due auto. La squadra accorsa da Este con due automezzi (tra cui l’autogru) ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto il passeggero dell’Alfa Romeo, finita nel fossato. Il ferito, di Urbana, è stato preso in cura dal personale del Suem 118 ed elitrasportato in ospedale. Portati in pronto soccorso anche la conducente dell’Alfa e il ferito alla guida della Peugeot. Illeso, invece, l’autista del camion del servizio di igiene ambientale: stando ai rilievi eseguiti dai carabinieri di Piacenza d'Adige e dal Norm di Este per ricostruire la dinamica del sinistro sarebbe stato proprio il 50enne di Merlara a tamponare - per cause ancora in corso di accertamento - l'Alfa 147 guidata da una 58enne e con a bordo il 62enne (poi elitrasportato), che ha sua volta ha cozzato contro una Peugeot 3008 da un 36enne di Borgo Veneto e che era ferma sulla medesima corsia di marcia in attesa di effettuare la svolta a sinistra. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.