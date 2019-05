Violento scontro tra due auto nell'Alta: una finisce nel fossato, conducente all'ospedale

Pomeriggio di incidenti sulle strade padovane: nuovo scontro tra due auto, questa volta nell'Alta.

La dinamica

È successo domenica 26 maggio a Piombino Dese, in via Meolde: dopo lo scontro una delle due macchine è finita in un fossato e si è incastrata sotto a un ponticello. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco - giunti da Cittadella - per mettere in sicurezza i mezzi, mentre i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118: uno dei due guidatori è stao portato in ospedale. La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell’incidente, mentre le operazioni dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora e mezza.