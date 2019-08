Terribile frontale auto-moto, gamba amputata per i due centauri padovani: sono in pericolo di vita

Uno scontro frontale violentissimo. E due centauri padovani elitrasportati in gravi condizioni in due diversi ospedali: questo il bilancio del tragico incidente verificatosi in Emilia Romagna nella mattinata di domenica 18 agosto.

L'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11.30 vicino all'abbazia di Pomposa a Codigoro, nel Ferrarese: i due motociclisti padovani si trovavano al chilometro 45 della Romea e si stavano recando a San Marino quando si sono scontrati frontalmente con una Fiat Punto (che stando alle prime ricostruzioni era in fase di sorpasso) guidata da una coppia di coniugi 70enni, rimasti illesi. Le condizioni della coppia in moto sono apparse sin da subito gravi, tanto che i due centauri sono stati elitrasportata d'urgenza in ospedale in due diversi ospedali, vale a dire l'ospedale Maggiore di Bologna e il Bufalini di Cesena. Traffico intenso per ore dopo lo scontro sulla strada statale, chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dall'incidente.

Gli aggiornamenti

E col passare delle ore sono pessimi gli aggiornamenti relativi alla condizione dei due motociclisti, che si trovano in pericolo di vita: come riporta "La Nuova Ferrara" il centauro alla guida, un 44enne di Pontelongo, ha subito l'amputazione dell'avambraccio sinistro e della gamba sinistra, mentre anche alla passeggera, una 42enne di Piove di Sacco, è stata amputata la gamba sinistra.