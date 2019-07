Scontro a tre nella notte sulla Nuova Strada Regionale del Santo: quattro feriti in ospedale

Tre auto coinvolte. E quattro feriti trasportati in ospedale: incidente stradale sulla Strada Regionale 308 nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio.

La dinamica

È successo intorno alle ore 1.40 all’altezza dell’uscita di Bragni, nel comune di Cadoneghe: i vigili del fuoco, arrivati da Padova, sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza le auto e soccorrere insieme al personale del Suem 118 le sei persone coinvolte nel sinistro, quattro delle quali sono state trasferite in pronto soccorso per successivi accertamenti medici. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate poco prima dell’alba con l’assistenza della rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino della circolazione stradale.