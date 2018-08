Scontro frontale tra un camion e un'automobile: corsa in ospedale per due feriti

Macchina distrutta. Camion seriamente danneggiato. E pezzi di carrozzeria su tutta la carreggiata: questo è quanto resta dello scontro frontale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì a San Martino di Lupari.

I fatti

Per la precisione in via Castellana, alle ore 16 circa: uno schianto tra un camion e un'automobile, e ad aver la peggio sono stati i due occupanti del veicolo, prontamenti presi in cura dal personale sanitario del 118 e portati in ospedale. I vigili del fuoco di Cittadella hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le forze dell'ordine si sono recate sul posto per i rilievi del sinistro.