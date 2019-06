Causa il frontale tra due auto e fugge a piedi in mezzo ai campi: caccia all'uomo nella Bassa

Prima lo schianto, poi la fuga: è caccia all'uomo nella Bassa Padovana dopo lo scontro frontale.

I fatti

È successo nella mattinata di sabato 22 giugno a Ospedaletto Euganeo, in via Palugana Lunga all'altezza del civico 65: erano le ore 9.15 circa quando per cause ancora in corso di accertamento un'Opel Agila condotta da un 71enne del posto proveniente da Ponso e diretto verso Carceri si è scontata frontalmente con una Seat Leon intestata a un’azienda di Legnago (Verona) e proveniente dal senso opposto. Il 71enne ha riportato lesioni lievi ed è stato trasportato all'ospedale di Monselice dove si trova tutt’ora trattenuto per accertamenti, mentre il conducente dell’altro veicolo si è dato alla fuga a piedi. I rilievi sequipono stati compiuti dai carabinieri del Norm di Este, e le indagini per identificare il conducente datosi alla fuga sono ancora in corso.