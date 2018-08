Tremendo scontro tra un'auto e uno scooter: 53enne padovana in fin di vita

Grave incidente stradale per una coppia padovana in sella a uno scooter: una donna di 53 anni è ora ricoverata in fin di vita.

La dinamica

È successo venerdì 24 agosto a Fiesso d'Artico, nel Veneziano: una Opel Astra guidata da un 63enne del posto ha urtato per cause ancora da accertare lo scooter, che viaggiava nella medesima direzione. L'impatto è stato violentissimo e ha fatto volare a terra tanto il conducente quanto la sua compagna, entrambi di Padova. E si è subito capito che la donna versava nelle condizioni peggiori: al loro arrivo i soccorsi hanno subito notato che la 53enne, priva di sensi, presentava una grave ferita alla testa tanto da essere subito elitrasportata all'ospedale di Mestre dove si trova attualmente ricoverata in Rianimazione, in prognosi riservata. Pressoché illesi, invece, sia il compagno alla guida dello scooter che l'anziano al volante: ora si attendono i risultati dei rilievi dell'incidente, che ha causato lunghe code.