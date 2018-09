Due gravi incidenti coinvolgono altrettanti scooteristi: uomo trasportato in ospedale

Scontro tra auto e scooter mercoledì pomeriggio a Selvazzano Dentro in via Scapacchiò verso le 17.30. Secondo quanto rilevato dalle forze dell’ordine intervenute all’altezza della farmacia Rossi, una Mercedes Classe A e un mezzo a due ruote si sono toccati. Gravi le condizioni dello scooterista che è stato stabilizzato e trasportato in ospedale a Padova dov’è arrivato in prognosi riservata.

A Rubano

Sempre nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti del consorzio di polizia locale Padova Ovest hanno eseguito i rilievi per un altro incidente che ha coinvolto uno scooter sulla Regionale 11, nella direttrice Padova-Vicenza. Il veicolo si è scontrato con un camion. Solo leggere ferite per l’uomo in sella allo scooter.