Completamente ubriaco alla guida, causa un incidente e scappa senza soccorrere il ferito

Ha tamponato l'auto di un metronotte ferendone il conducente, è scappato senza prestare soccorso ed uscito di strada dove è stato trovato dalle forse dell'ordine. Tutto questo guidando sotto l'effetto dell'alcol e in piena notte.

La fuga

Non era ancora l'alba quando domenica mattina, attorno alle 4, lungo la statale 16 ad Albignasego una Volkswagen Golf è finita addosso alla Fiat Panda di un metronotte. Nell'urto la guardia giurata è rimasta leggermente ferita, rimediando un colpo di frusta poi giudicato guaribile in dieci giorni. Nonostante i danni provocati alle auto, la Volkswagen ha proseguito la sua corsa a forte velocità, scappando in direzione di Abano Terme senza fermarsi per verificare le condizioni di salute dell'altra persona coinvolta.

Il secondo scontro

É passata una manciata di minuti e l'auto è rimasta coinvolta in un altro incidente, stavolta autonomo e avvenuto nel comune termale, dove la Golf è finita fuori strada. Sul posto sono arrivati i carabinieri del maggiore Turrini della compagnia di Abano per i rilievi del caso e in breve tempo sono riusciti a collegare la Volkswagen anche all'incidente di Albignasego. L'autista, un 25enne romeno che viaggiava con un connazionale, è stato sottoposto all'alcoltest che ha registrato un valore di 1,70 grammi di alcol per litro di sangue, oltre tre volte superiore al limite consentito di 0,5 g/l. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.