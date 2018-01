Scontro tra auto e furgone con carrello sull'Adriatica: ferito il conducente di un mezzo

Alle 19.00 di lunedì sera i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 16 adriatica in località Solesino a Stanghella per lo scontro tra un’auto e un furgone trainante un carrello.

I SOCCORSI

Il grave tamponamento ha causato il ferimento di una persona. La squadra di Este ha messo in sicurezza i mezzi e soccorso congiuntamente al suem 118 i due conducenti: uno trasferito in ospedale per ulteriori controlli. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.