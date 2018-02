Schianto tra auto e scooter: il pirata della strada fugge, centauro grave in rianimazione

Grave incidente stradale sabato sera lungo la strada provinciale 308 a Borgoricco.

L'INCIDENTE

Per cause ancora da accertare, una Ford Focus si è scontrata con uno scooter Piaggio condotto da un 47enne di Castelfranco Veneto. Un impatto violento che ha sbalzato il centauro dalla sella facendolo rovinare a terra. L'automobilista anzichè prestare soccorso si è allontanato a piedi facendo perdere momentaneamente le sue tracce. Sul posto immediato l'intervento dei carabinieri e degli uomini del Suem. Il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove è stato ricoverato in rianimazione. I sanitari gli hanno riscontrato numerose fratture: alla gamba destra, al bacino e alle costole oltre che trauma cranico e toracico. E' tutt'ora in prognosi riservata. I veicoli sono stati sequestrati, i militari sono sulle tracce del pirata della strada.