Scontro tra auto in tangenziale: due feriti, veicolo capovolto, traffico a rilento

Ennesimo incidente lungo la tangenziale di Padova dopo quello che aveva provocato lunghe code nella giornata di martedì, in Corso Australia. Verso le 8.30 di mercoledì mattina nel tratto Est all'altezza dell'uscita di Corso Stati Uniti in direzione nord due automobili si sono scontrate in modo violento, con uno dei veicoli che si è rovesciato finendo a bordo strada capovolto (Foto Facebook).

Feriti i conducenti

Stando ad alcune testimonianze le persone a bordo delle automobili sarebbero uscite autonomamente, nonostante le ammaccature e le botte. Entrambe sono state ricoverate in pronto soccorso in codice giallo: fortunatamente nessuno sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale sta eseguendo i rilievi per capire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Il traffico, complici anche i lavori nel cantiere che si protrarrà per tutto agosto, è andato a rilento.