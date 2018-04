Maxi tamponamenti, mezzi in fiamme e feriti: una mattinata da dimenticare sulla A4

Un inizio di settimana decisamente difficile per la viabilità autostradale, con ben tre incidenti in meno di tre ore lungo la A4 nel tratto padovano.

Tamponamenti

Due gli episodi avvenuti sul territorio eugano: alle 8.50 tra l'uscita Padova Ovest e Grisignano di Zocco, in direzione Milano, maxi tamponamento con sei veicoli coinvolti e un bilancio di tre feriti soccorsi sul posto e trasportati in ospedale, nessuno fortunatamente in gravi condizioni. Alle 10.30 invece un altro tamponamento tra quattro vetture all'altezza del casello di Padova Est ha causato un ferito e congestionato il traffico per diverso tempo. Inn entrambi i casi sono intervenuti polizia stradale e suem per soccorrere i feriti e per i rilievi del caso, altre al personale di Autostrade per rendere di nuovo agibile la carreggiata e ricostruire la dinamica degli scontri.

Un mezzo incendiato

Poco dopo il confine con la provincia vicentina, tra Grisignano e Vicenza Est, alle 7.30 un furgone è stato avvolto dalle fiamme mentre procedeva verso Milano, provocando circa 8 chilometri di coda a cui si sono aggiunti quelli causati dall'incidente della 8.50, avvenuto a pochi chilometri di distanza.