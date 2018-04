Violento tamponamento tra mezzi pesanti in autostrada, traffico fortemente rallentato

Nessun ferito ma forti ripercussioni sul traffico in seguito al tamponamento di giovedì pomeriggio lungo la A13 nel territorio comunale di Monselice.

Il sinistro

Alle 15.30 i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti tra i caselli di Terme Euganee e Monselice lungo l'autostrada A13 in direzione di Bologna. I due autoarticolati si sono tamponati e uno dei due ha riportato danni ingenti. Non si registrano feriti tra gli autisti interessati dallo scontro.

Il recupero dei mezzi

I pompieri hanno messo in sicurezza i due camion per permettere al soccorso stradale di recuperarli e rimuoverli dalla carreggiata. La circolazione è stata canalizzata dalla polizia stradale e dagli ausiliari dell’autostrada, che hanno dirottato i veicoli in transito sulla corsia di emergenza. Le operazioni di soccorso e recupero sono durate alcune ore, ancora al vaglio le cause dell'incidente.