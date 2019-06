Carambola al semaforo all'alba: l'automobile finisce sottosopra. Due veicoli coinvolti

Pauroso schianto alle 5.30 di martedì all'incrocio fra la strada statale 16 e la provinciale 14 via Piave, nel comune di Monselice.

L'incidente

Una Fiat Panda e un'altro veicolo si sono scontrati per quella che sembrerebbe una mancata precedenza. La Fiat è rimasta danneggiata nella parte anteriore mentre l'altra auto sarebbe stata colpita sul retro finendo proiettata in aria e atterrando capovolta sul tettuccio. L'incidente si è verificato nell'area del semaforo davanti al concessionario Macola, all'incrocio che porta in direzione di Pernumia. Nonostante l'impatto pare che nessuna delle due persone alla guida sia rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi proseguiti fin dopo le 8. L'incrocio non è comunque mai stato completamente chiuso al traffico.