Tamponamento tra un'auto e un furgone: code allo svincolo autostradale

Un "semplice" tamponamento. Ma in un punto delicato: incidente tra un auto e un furgone nel bivio tra le autostrade A13/A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale

L'incidente

L'incidente è occorso nel pomeriggio di giovedì 30 maggio. Questo l'aggiornamento pubblicato da Autostrade per l'Italia: "Sulla A13 Bologna-Padova tra il bivio per la A13 e Padova Industriale verso Bologna, per un tamponamento tra un'auto e un furgone avvenuto al km 113 e 600, ci sono 2 km di coda. Il traffico defluisce su una corsia. Si consiglia di uscire a Padova est e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare a Padova sud. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia". Non si segnalano feriti. La situazione è tornata alla normalità dopo le ore 18.