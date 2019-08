Tamponamento in valle Agordina: coinvolti un padovano e un bimbo di 3 anni

Incidente tra tre autombili nella giornata di giovedì in valle Agordina in località le Campe. Nell'urto è rimasto coinvolto anche un bambino piccolo.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, all'altezza del distributore sulla SR 203, una Peugeot condotta da un 53enne padovano è stata urtata dal conducente di un'Alfa Romeo 159, guidata da un 30enne agordino, che a sua volta è stato tamponato da una Citroen C4 Picasso con la volante un 25enne bellunese. A bordo della seconda vettura era sistemato sul seggiolone un bambino di 3 anni che fortunatamente non ha riportato lesioni. Solo per una passeggera dell'automobile è stato necessario un controllo in pronto soccorso per verificare la condizione di un ginocchio, fortemente dolorante.