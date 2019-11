L'utilitaria va in pezzi tamponando il camion: ferita la conducente, traffico paralizzato

Mattinata di passione giovedì per gli automobilisti in transito nell'Estense, che hanno dovuto far ei conti con gli esiti di un violento tamponamento avvenuto alle 8 lungo la regionale 10, poco fuori dal centro del paese.

L'incidente

Lo schianto, come accertato dai carabinieri del Nucleo radiomobile incaricati dei rilievi, è stato innescato dalla Fiat Grande Punto condotta da una 36enne di Pozzonovo. Nel tratto di via Ateste, all'altezza del civico 12 e del negozio Bellotto Gomme, la donna è finita addosso alla parte posteriore di un mezzo pesante, a bordo del quale viaggiava un 43enne di Stanghella. Mentre quest'ultimo è uscito illeso dall'incidente, molto peggio è andata all'utilitaria. La Fiat ha infatti riportato gravi danni in tutta la parte anteriore e la conducente è rimasta ferita. Imbarellata e trasferita all'ospedale, fortunatamente le sue condizioni si sono poi rivelate meno gravi di quanto potesse sembrare, tanto che non è mai stata in pericolo di vita.

I rilievi e il traffico

Sul posto sono arrivati i carabinieri insieme ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso. Se la dinamica dell'inicidente è stata chiara fin da subito, così non è stato per la causa ancora in fase di accertamento. Nei confronti di entrambi i conducenti sono stati disposti gli esami tossicologici, ma non è esclusa nemmeno l'ipotesi di una distrazione da parte della donna. Pesanti le ripercussioni sul traffico della zona e della regionale 10, in particolare da e verso Montagnana. La situazione ha cominciato a tornare alla normalità solo dopo circa un'ora.