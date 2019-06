Tamponamento a catena in autostrada: 5 mezzi coinvolti e 8 km di coda

Un incidente tra più veicoli, senza gravi conseguenze per le persone, è avvenuto poco prima delle ore 18 in autostrada A4 al chilometro 365/est, poco dopo gli svincoli per la A13 in direzione Trieste.

La dinamica

Coinvolte 5 vetture, due gli occupanti che hanno richiesto l’assistenza medica sul posto. I mezzi, rimasti incidentati in corsia centrale e di sorpasso, sono in fase di rimozione, conclusi i rilievi di legge da parte della Polstrada: nel frattempo si sono formati fino a 8 chilometri di coda che interessa le competenze della società Brescia-Padova. Sul posto operano i mezzi con gli ausiliari della viabilità di Cav coordinati dal Centro Operativo di Mestre e più mezzi del soccorso meccanico.

(Notizia in aggiornamento)