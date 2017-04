Tamponamento a catena tra sei autovetture a Padova, ferita anche una donna incinta

Incidente sabato pomeriggio alle 17 in corso Australia a Padova all’altezza dello svincolo per Brusegana in direzione ovest. I vigili del fuoco sono intervenuti per un tamponamento a catena tra sei autovetture. I pompieri di Padova hanno messo in sicurezza i mezzi e usato martinetti, cesoie e divaricatori idraulici per liberare due donne rimaste incastrate nell’abitacolo di un’utilitaria.



INCIDENTE. Le due persone ferite di cui una in stato interessante, sono state prese in cura dal personale del suem 118 e portate in ospedale. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale. Feriti in maniera più lieve gli altri automobilisti coinvolti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.