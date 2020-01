Incidente in tangenziale: mattinata di disagi, lunghe code e strade paralizzate

Lunghe code e automobilisti a passo d'uomo nella mattina di martedì 28 gennaio. A provocare i rallentamenti è stato un tamponamento avvenuto in tangenziale all'altezza dell'uscita Mandria.

L'incidente

Le segnalazioni sui social si sono moltiplicate: secondo le prime informazioni l'incidente si sarebbe verificato poco dopo le 9.30. Forti i disagi per la circolazione andata in tilt. Il lungo serpentone di automobili è arrivato fino all'uscita di via dei Colli. Sul posto la polizia locale per regolare la circolazione e cercare di limitare i disagi. Ad aumentare il problemi anche alcuni lavori di Veneto Strade per la manutenzione della strada.

Notizia in aggiornamento