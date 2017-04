Incidente all'uscita 12 della tangenziale: perde il controllo dell'auto, che finisce nel fossato

Incidente stradale, alle 13 circa di venerdì, all'altezza dell'uscita 12 di Ponte San Nicolò della tangenziale.

L'INCIDENTE. Un automobilista 61enne, C.M., residente ad Albignasego, si trovava alla guida di una Gran Cheroche, quando, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi, nell'imboccare lo svincolo ha perso il controllo del veicolo, terminando la propria corsa nel fossato che costeggia la carreggiata.

ESTRATTO DAI VIGILI DEL FUOCO. Per estrarlo dall'abitacolo del mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per fortuna, le condizioni del conducente non sono gravi. L'uomo è stato comunque affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118, nel frattempo accorso, e trasportato in ospedale a Padova per gli accertamenti del caso. Inevitabile qualche rallentamento sul tratto interessato.