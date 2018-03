Scontro auto-camion, un ciclista finisce nella canaletta: due feriti in un incidente

Grave incidente questo pomeriggio a Teolo, dove una vettura e un camion si sono scontrate. Nel tamponamento è stato coinvolto anche un ciclista, finito nel fosso. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.

L'incidente

Verso le 12.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale delle Terme a Teolo per lo scontro tra un’auto e un mezzo pesante: nell'incidente è rimasto vittima anche un ciclista ferito dopo la cadura. I pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo i mezzi in sicurezza, mentre il personale del suem 118 assisteva il ciclista finito nella canaletta dopo essere stato coinvolto. Leggermente ferito anche l’automobilista, illeso il conducente del camion. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.