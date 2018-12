Auto e scooter si scontrano frontalmente: gravemente ferito un 16enne padovano

Un gravissimo incidente stradale ha macchiato la serata di mercoledì ai piedi dei colli. Una macchina e uno scooter si sono scontrati e il giovane a bordo del mezzo a due ruote si è seriamente ferito.

L'incidente

Verso le 19.15 a Teolo in via Selve una Renault Koleos guidata da una quarantaseienne del posto che provenendo da Teolo si stava dirigendo verso Padova quando, per cause in corso accertamento, si è schiantata frontalmente con uno scooterone Fantic 125 condotto da un sedicenne del posto che proveniva dal senso contrario. L'urto è stato violentissimo e il giovane è rimasto a terra: soccorso dai passanti, poco dopo è stato preso in carico dai sanitari del Suem che l'hanno portato a Padova in codice rosso. Sul posto per i rilievi una pattuglia dei carabinieri della stazione di Teolo.

Il bollettino medico

Dopo una notte passata nel reparto di rinimazione, giovedì mattina sono trapelate le prime indiscrezioni sullo stato di salute del 16enne. I medici sono cautamente ottimisti, il ragazzo sarebbe in fase di ripresa. Con diversi politraumi, le sue condizioni rimangono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.