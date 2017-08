Incidente a Tonezza, rischia di finire nel dirupo con l'auto: ottantenne miracolato

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'ncidente avvenuto mercoledì mattina lungo via Contrà, a Tonezza del Cimone, nel Vicentino. Verso le 09.30 il conducente di un'autovettura Opel Corsa, un 80enne residente a Padova, proveniente dai Fiorentini con direzione Tonezza del Cimone – centro, stava percorrendo la Contrà Via di Tonezza del Cimone, quando, nell'affrontare una curva, a causa di un probabile malore, ha perso il controllo del mezzo fermandosi contro una palizzata in legno presente lungo il margine destro della carreggiata. Grazie alla ridotta velocità di marcia, il mezzo si è fermato contro quest'ultima senza arrecare danni o, peggio ancora, precipitare nella strada sottostante.

SOCCORSO. Il conducente dell'autovettura è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118, e da un'infermiera di passaggio che ha assistito il malcapitato fino all'arrivo dell'ambulanza dall'ospedale di Santorso (Vicenza). Nel frattempo, viste le condizioni, si è attivato l'elisoccorso dell'ospedale di Trento, che ha trasportato l'anziano all'ospedale di Trento.

RILIEVI. Sul posto per i rilievi e la viabilità, sono intervenute due pattuglie del distaccamento di Piovene Rocchette del Consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio. Non sono stati coinvolti altri veicoli o persone. (da Vicenzatoday.it)