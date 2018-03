Incidente in piazzale Cuoco. Auto inverte la marcia e colpisce il tram

Poco prima di piazzale Cuoco, alle 8.50 di stamattina, il tram viaggiava in direzione nord. Un'auto che l'affiancava ha fatto improvvisamente inversione e ha colpito il mezzo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il tram

Il tram è rimasto danneggiato ed è stato trainato fino in deposito. Il servizio è stato fermo per una quarantina di minuti e qundi sono state soppresse una dozzina di corse. Prima delle 10 il servizio è tornato alla normalità. Il tram è in riparazione e dovrebbe tornare operativo nel fine settimana.