Violento scontro a Trebaseleghe, conducente intrappolato nell'auto cappottata: è grave

Incidente stradale, poco dopo le 22.30 di giovedì sera, lungo la strada provinciale 44, nel comune di Trebaseleghe, località Fossalta, in via San Tiziano.

UN FERITO GRAVE. Due i feriti, di cui uno trasportato in ospedale a Padova in gravi condizioni. I vigili del fuoco, accorsi da Castelfranco e da Santa Giustina con i volontari, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di uno dei due mezzi, bloccato nell'abitacolo del veicolo, finito rovesciato. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem 118 e portato in nosocomio, come anche la donna alla guida dell’altra vettura. I rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore con la rimozione dei mezzi.