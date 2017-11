Perde il controllo dell'auto, finisce in un canale e sbatte contro un muretto: conducente ferita

Incidente stradale a Tribano, in via Mazzini. Per cause in corso di accertamento, lunedì mattina intorno alle 12, un‘auto è uscita di strada finendo prima in un canale di scolo poi ha impattato contro il muretto d’ingresso di un’abitazione per rimbalzare infine in strada.

FERITA LA CONDUCENTE.

I pompieri di Este insieme con il personale del suem 118 hanno soccorso la conducente rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, che è stata estratta, stabilizzata e trasportata in elisoccorso in ospedale. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.