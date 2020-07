Ciclisti e automobilisti ubriachi: due gli incidenti in poche ore con un ferito

Due incidenti in provincia hanno tenute impegnato gli agenti della polizia stradale di Padova nella serata di lunedì. In entrambi i casi le persone coinvolte sono risultate positive all'alcol test.

Gli incidenti

Nel tardo pomeriggio una pattuglia è intervenuta a Sant’Angelo di Piove per i rilievi di uno scontro avvenuto alle 17.25 lungo via Europa, tra un motorino condotto da I.B. 51 anni del posto e l’autovettura Seat Ibiza condotta da D.Z., 20enne anche lui residente della zona. Dopo gli accertamenti il ciclista è risultato in stato di alterazione psicofisica dovuta all'alcol (2.16 g/L) e pertanto è stato denunciato. Alle 20 gli agenti sono intervenuti a San Martino di Lupari lungo via Maglio e anche in questo caso a fare la differenza è stato lo stato di alterazione dovuto all'alcol. I rilievi hanno permesso di appurare che l’automobilista P.F. di anni 76, alla guida della propria Fiat Punto, ubriaco (0,87 g/L) ha urtato il motociclo Piaggio Vespa condotto da A. A. 27enne del posto, provocandogli alcune escoriazioni e ferite curate in ospedale a Cittadella.