Ubriaco perde il controllo dell'auto e abbatte una serie di cartelli stradali: denunciato

Nell'incidente in cui era stato coinvolto nella serata di domenica aveva anche abbattuto la colonnina con i prezzi del distributore di carburanti "Sia Fuel" oltre a una serie di cartelli stradali. Ora la giustizia gli presenta il conto dato che il ventottenne alla guida era ubriaco.

L'incidente

I carabinieri di Piazzola sul Brenta al termine di alcuni accertamenti hanno deferito in stato di libertà M.D.M, di 28 anni residente in provincia di Padova, che poco dopo la mezzanotte del 21 ottobre a San Giorgio delle Pertiche in via Piovego era alla guida della Fiat Punto della madre quando è uscito di strada danneggiando la segnaletica. Le seguenti verifiche con l'etilometro hanno dimostrato come fosse positivo con un tasso nel sangue pari a 1,56 gr/lt su un massimo consentito di 0,5 gr/lt. Per il giovane è scattato il ritiro della patente.