Vede lo scooter a bordo strada, non si accorge dell'uomo a terra e lo travolge: un morto

Non vede l'uomo caduto con lo scooter, lo travolge e questo muore. Un drammatico incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Monselice, lungo la Padana inferiore verso le 3. Stando a quanto raccolto dai carabinieri della compagnia di Abano un ragazzo romeno di 21 anni, I.C.M. che vive a Due Carrare, era al volante della sua Fiat Punto grigia quando in via Motta, all'interserzione con via della Cementeria ha notato uno scooter a terra a bordo strada e non si è accorto che poco distante c'era anche il conducente e l'ha investito.

Privo di documenti

La persona investita non aveva con sè i documenti: apparentemente un uomo, giovane, che è deceduto sul posto. I carabinieri della stazione di Tribano stanno lavorando per identificarlo e per dargli un nome e un cognome.

Notizia in aggiornamento