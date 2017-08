Ciclista investito da un'auto nel cuore della notte: "pirata" della strada lo lascia a terra

Mercoledì notte, intorno alle 2, all'altezza di via Grompe, a Urbana, un 38enne marocchino, in bici, è stato investito lateralmente da un veicolo che sopraggiungeva da Montagnana. Il cui conducente dell'auto dopo l'impatto, non si è fermato a prestare soccorso.

INDAGINI IN CORSO. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile di Este e i sanitari del Suem 118 che hanno prestato soccorso alla vittima. Trasportato all'ospedale di Monselice, al 38enne è stata diagnosticata la frattura dell'omero e contusioni varie per una prognosi di 25 giorni circa. Sono in corso indagini da parte dei militari per risalire all'identità del pirata della strada.