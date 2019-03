Esce di strada e finisce nel fossato: 33enne estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco

"Salvato" da un altro automobilista: disavventura notturna per un 33enne, uscito di strada con la sua auto ed estratto dalle lamiere dai pompieri.

I fatti

È successo alle ore 6 di sabato 9 marzo a Grantorto: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Muttirona angolo via Mazzini a Grantorto per un’auto finita nel fossato a bordo strada dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito. L’allarme è stato lanciato da un altro automobilista che stava andando al lavorare si è accorto dell’incidente. I pompieri accorsi da Cittadella hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il 33 enne, rimasto bloccato nell’abitacolo. Il ferito è stato preso in cura dal personale del suem 118 per essere portato in ospedale. Sul posto la polizia stradale di Piove di Sacco per i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.