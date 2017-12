Pauroso incidente a Veggiano: due automobili schiacciate tra due camion

Un grave incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e due automobili si è verificato martedì mattina tra Mestrino e Veggiano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le ambulanze del Suem.

L'INCIDENTE

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante avrebbe frenato tarbi, piombando sulle due automobili, una di queste si è incastrata sul tir che precedeva la colonna. Le condizioni degli automobilisti non sembrano comunque essere particolarmente gravi. Tutti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma si può parlare di "miracolati".

Notizia in aggiornamento