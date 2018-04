Incidente autonomo nella notte, ferito un neopatentato finito fuori strada con l'auto

Ha rimediato solo qualche graffio guaribile in pochi giorni il giovane alla guida del veicolo che è finito fuori strada a Legnaro. Sul posto i carabinieri impegnati nei rilievi.

L'incidente

Un 19enne residente nel comune di Polverara, studente, è stato il protagonista di un'autonoma fuoriuscita di strada a bordo della sua automobile. Erano circa le 22 di venerdì sera quando il giovane neopatentato, alla guida di una Fiat Panda, è finito fuori dalla sede stradale per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari, che hanno recuperato il veicolo e portato il ragazzo all'ospedale di Piove di Sacco per accertamenti. Gli sono state diagnosticate ferite lievi guaribili in tre giorni. I militari sono al lavoro per ricostruire la dinamica e scoprire i motivi dell'incidente.