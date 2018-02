Sbaglia il sorpasso e si schianta in un fosso: 36enne elitrasportato in gravi condizioni

Gravissimo incidente stradale a Montagnana sabato pomeriggio quando verso le 16 una vettura si è schiantata in un fosso dopo che l'autista ha sbagliato un sorpasso.

ELITRASPORTATO

Il 36enne marocchino che era a bordo della sua Audi A3 ha tentato di superare la macchina che lo precedeva in via Belfiore, ma è uscito di strada terminando la corsa in un fossato che costeggia la strada. L'uomo è apparso subito in gravi condizioni. Sul posto è aterrato l'elicottero del Suem che l'ha trasportato all'ospedale di Padova dove i medici gli hanno praticato le prime cure del caso. Il 36enne è entrato in ospedale in codice rosso e in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri di Este che hanno eseguito i rilievi.