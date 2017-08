Terribile schianto auto-moto nel Camposampierese: centauro perde la vita

Un impatto violento che è costato la vita ad un centauro 35enne padovano in via Caltana, a Villanova di Camposampiero.

INCIDENTE. Secodo una prima ricostruzione dei fatti, sia l'auto, una Renault Clio condotta da un 49enne del posto con a bordo la madre 84enne, sia la motocicletta, una Suzuki, procedevano in direzione Sant'Andrea. Uno dei due mezzi avrebbe quindi saltato lo stop e sarebbe quindi stato inevitabile l'impatto. Il centauro, padovano, da poco residente a Villanova di Camposampiero è morto sul colpo.

FERITI. Sul posto i sanitari del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere gli occupanti del veicolo sbalzato nel fossato dopo l'impatto. Ferite lievi per la passeggera dell'auto, un'anziana signora, trasportata all'ospedale di Camposampiero per le cure del caso.

FAMIGLIARI. Poco dopo l'incidente sono arrivate in via Caltana la fidanzata e la sorella della vittima che straziato dal dolore non hanno potuto far altro che identificare la vittima.