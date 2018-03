Pomeriggio di incidenti sulle strade del Padovano: due fuoriuscite autonome, tre feriti

Venerdì pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in due incidenti stradali a Conselve e ad Agna per soccorrere gli automobilisti rimasti incastrati tra le lamiere.

Gli incidenti

Il primo incidente è successo poco dopo le 14.30 in via Matteotti a Conselve dove un’auto si è rovesciata dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo: entrambi feriti gli occupanti della vettura, ricoverati in ospedale con contusioni lievi. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto mentre i feriti sono stati assistite dal personale sanitario del 118. Il secondo incidente è accaduto alle 16.15 in via Sorgaglia ad Agna, dove un automobilista per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto rovesciandosi su un fianco. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario nel soccorrere l’uomo, che è stato portato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.