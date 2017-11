Auto esce di strada e si schianta contro un albero: estratto dalle lamiere il guidatore

Schianto nella tarda serata di mercoledì a Campodarsego dove una macchina è finita fuori strada fermando la sua corsa contro un albero.

ESTRATTO VIVO

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Selvatico per soccorrere dalle lamiere un automobilista che aveva perso il controllo della propria vettura andandosi a schiantare contro l’albero. I pompieri lo hanno estratte, sul posto è accorso anche il personale del 118 che l’ha portato in ospedale, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni sono terminate attorno alla mezzanotte.