Scontro tra due automobili la sera di Pasqua, ancora da chiarire le cause del sinistro

Incidente la sera di Pasqua a Polverara, con due vetture coinvolte e i due autisti portati entrambi al pronto soccorso per accertamenti.

L'incidente

Erano circa le 20 di domenica sera quando i carabinieri della stazione di Legnaro sono intervenuti in via Trieste. Una Volkswagen Passat condotta da un 35enne di Abano Terme e una Mitsubishi L200 con al volante un 48enne di Piove di Sacco si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Sul posto oltre ai militari, impegnati nei rilievi per chiarire la dinamica del sinistro, anche i sanitari del 118 che hanno preso in carico i due autisti, accompagnati in codice verde all'ospedale di Piove di Sacco dove sono stati controllati e subito dimessi. Nessuno dei due è rimasto ferito.