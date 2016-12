Schianto furgone e scooter sulla Noalese: centauro muore, l'altro fugge ma viene preso

Grave incidente stradale giovedì mattina attorno alle 11 lungo la Noalese nel territorio di Vigonza dove un uomo in motorino ha perso la vita mentre un secondo, il conducente di un furgone, è fuggito via a piedi.



L'INCIDENTE. Il sinistro in via Roma. Per cause ancora da accertare, un Fiat Ducato si è scontrato contro un motociclo Piaggio: il centauro, Oscar Crivellari, un 70enne di Vigonza, sbalzato dalla sella, è rovinato sull'asfalto. Un impatto tremendo che non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi degli uomini del Suem 118 di salvargli la vita, l'uomo non ce l'ha fatta. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e una della polizia locale di Vigonza che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro. Il furgone, nell'invadere la corsia opposta di marcia, ha coinvolto nello schianto anche un autobus del trasporto locale, per poi finire la sua corsa contro la recinzione di un'abitazione.

AUTISTA "PIRATA" RINTRACCIATO. Disagi al traffico nella zona, chiuso il tratto tra via Roma e via Grandi e in via Mellaredo dove si sono appostati i militari. Il conducente del Ducato, fuggito via a piedi dopo l'incidente, è stato rintracciato poco dopo dalla polizia locale.