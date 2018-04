Auto contro un platano a Codiverno: muore 20enne, sognava di fare il meccanico

Un altro pomeriggio di sangue sulle strade padovane. A Codiverno, nel comune di Vigonza, in un tragico incidente ha perso la vita un giovane per un'uscita autonoma: la vittima è Riccardo Pozzato, operaio ventenne di Vigonza che si era diplomato nel giugno 2017 all'Enaip di Padova nel corso manutentori.

La dinamica

Secondo le prime informazioni sembra che il 20enne abbia sbandato con la sua automobile, finendo contro un platano dopo un testacoda all'altezza di via Bosco. I pompieri hanno messo in sicurezza la Ford Fiesta e collaborato con il Suem, ma nonostante il lungo tentativo di rianimazione il personale medico dell'elisoccorso ha dovuto dichiarare la morte del giovane automobilista. Sul posto anche la polizia locale per la deviazione del traffico e i primi rilievi del sinistro.

Notizia in aggiornamento

