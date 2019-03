Perde il controllo della moto e finisce contro una rotonda: morto un 58enne

Incidente stradale mortale nella tarda serata di sabato in via Regia a Vigonza.

L'incidente

L'incidente attorno alle 23.30: l'uomo, C.M., 58enne originario di Campolongo Maggiore ma residente a Campagna Lupia, ha perso il controllo della sua motocicletta Honda Gold Wing andando a finire contro la rotonda situata all'incrocio con via Bachelet. Immediato l'intervento sul posto di Suem e carabinieri, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.