Si ribalta nel fosso con la sua automobile: salvato 81enne, sul posto l'elisoccorso

Domenica mattina alle ore 9.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Maso a Villa del Conte per soccorrere un automobilista finito rovesciato in un fossato a bordo strada.

L'incidente

I pompieri volontari di Santa Giustina hanno messo in sicurezza la vettura ed estratto l’anziano 81 enne, che è stato preso in cura dal personale del suem 118, presente sul posto anche con l’elisoccorso. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo diversi minuti di lavoro.