Incidente a Villa del Conte, auto contro bus ad Abbazia Pisani: ferite due ragazze

Incidente stradale, alle 12.50 di lunedì, a Villa del Conte, all'altezza del civico 104 di via Restello, nella frazione di Abbazia Pisani.

AUTO CONTRO BUS. Si è trattato di uno scontro tra un'autovettura e un autobus. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale, intervenuta per i rilievi. Sul posto anche i sanitari del Suem 118 per soccorrere due persone rimaste lievemente ferite: la conducente e della passeggera della vettura, entrambe trasportate in ospedale a Camposampiero. Nessun ferito, invece, a bordo della corriera, senza passeggeri al momento dell'impatto.