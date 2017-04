Auto esce di strada nell'Alta Padovana: conducente incastrato nell'abitacolo

Incidente stradale nel cuore di venerdì notte a Villa Del Conte.

SOCCORSI. I vigili del fuoco di Cittadella e Santa Giustina in Colle sono intervenuti in via Commerciale per estrare dall'abitacolo il conducente di un'auto uscita autonomamente di strada. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno soccorso e trasferito all'ospedale di Camposampiero il ferito e i carabinieri.