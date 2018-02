Incidente a un'autocisterna piena di Gpl: illeso l'autista, i pompieri recuperano il mezzo

Incidente nel primo pomeriggio nell’Alta Padovana dove una cisterna piena di gas è uscita di strada.

Gas gpl

Alle 14.30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Basse a Villafranca Padovana per il recupero dell’autocisterna finita parzialmente fori strada, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista. L’uomo è andato troppo vicino al ciglio stradale, fortunatamente senza ferirsi. Le due squadre dei pompieri intervenuti da Padova anche con l’autogru, hanno recuperato il camion carico di gas gpl, che non ha subito danni, riportandolo in strada. Le operazioni di soccorso sono terminati dopo circa due ore.